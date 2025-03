Die Strategie hinter der digitalen Reizflut | Terra-X-Kolumne

Haben Sie das KI generierte Video von "Trump Gaza" gesehen, das US-Präsident Donald Trump kürzlich in den sozialen Medien teilte? Empörend! So empörend, dass viele Menschen es direkt anderen in ihrem persönlichen Umfeld oder ihrer Timeline zeigen wollten. Auch Medienhäuser griffen es auf und berichteten. Das Video war somit sehr erfolgreich, hat die digitalen Algorithmen perfekt bedient und seine Zwecke voll erfüllt, nämlich eine beeindruckende Reichweite und die emotionale Mobilisierung sehr, sehr vieler Menschen.