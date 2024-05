Bewegung rund um die Uhr : Wenn Sport zur Sucht wird

29.05.2024 | 12:38 |

Mehrere Stunden pro Tag in Bewegung sein, Joggen, Schwimmen, Radfahren - Sport nonstop. Was in Maßen gesund ist, kann im Übermaß zur Sucht werden. Die Grenze ist oft fließend.