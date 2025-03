Wenn Kindesmissbrauchs-Opfer Eltern werden - Studie

Wer sexuelle Gewalt als Kind erfahren musste, kann davon lebenslang betroffen sein. Was bedeutet das, wenn Betroffene selbst Eltern werden? Das erforscht erstmals eine umfassende Studie mit über 600 Beteiligten.

Ein Ergebnis der Studie, die von der "Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs" herausgegeben wurde: Betroffene, die Eltern werden, können mit Erinnerungen, Ängsten und Folgen des eigenen Missbrauchs in Berührung kommen.

Auf einer Joggingrunde fällt ihnen ein Paar mit großem Altersunterschied auf. Die drei Frauen reagieren intuitiv und können so den Missbrauch an einer Minderjährigen beenden.

Helikoptermutter oder gar selbst Täter?

Da sind die Befürchtungen: Kann ich mit meiner Vergangenheit überhaupt ein guter Vater, eine gute Mutter sein? So kann schon die Geburt Ohnmachtserlebnisse aufgrund der eigenen Gewalterfahrung auslösen. Andere berichten von Schwierigkeiten beim körperlichen Umgang mit ihren kleinen Kindern.

Ich habe alle, die sich meinem Kind näherten, beobachtet, ob sie sich so verhalten wie mein eigener Täter.

Rund ein Jahr nach Veröffentlichung der "ForuM-Studie" zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche gestaltet sich die Aufarbeitung schleppend, beklagen Betroffene.

Wie viel sollen die eigenen Kinder wissen?

Als Eltern stehen Betroffene zudem vor der Frage, ob sie ihren Kindern altersgerecht sagen sollen, was ihnen selbst als Kind passiert ist. Ungefähr die Hälfte der Befragten hatte sich dafür entschieden. Weil sie erklären wollten, warum es keinen Kontakt mehr zu Oma und Opa gibt. Oder warum sie immer wieder in die Klinik mussten.

Hilfsangebote fehlen

Eine weitere Erkenntnis der Studie: Es fehlt an Hilfsangeboten, dabei haben Betroffene oft kaum Vertrauenspersonen oder ein soziales Netzwerk. Weniger als die Hälfte hat Unterstützung erhalten.

Die Studie zeigt auch: Kinder zu haben, bedeutet für Betroffene nicht nur, dass Erinnerungen an erlebte Gewalt hochkommen können. Noch häufiger berichten sie von den guten Seiten ihrer Elternschaft, die auch Kraft spenden kann. Von der heilsamen Erfahrung, die eigenen Kinder gut aufwachsen zu sehen - so ganz anders als in der eigenen Kindheit.