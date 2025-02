Beziehungen mit Suchterkrankten

An oberster Stelle steht für die Betroffenen die Befriedigung ihrer Sucht - ungeachtet des Leids und der Apelle ihrer Angehörigen. Dieses Zurücksetzen sowie das wechselhafte Verhalten hat Auswirkungen auf die Beziehung. Angehörige können sich massiv verunsichert fühlen und an ihrem eigenen Selbstverständnis zweifeln.

Wie beeinflusst Sucht in der Familie das Leben der Angehörigen? Model Betty Taube spricht mit Leon Windscheid darüber, was der Alkoholismus ihrer Mutter mit ihr gemacht hat.

Auch Angehörige verändern ihr Verhalten

Angehörige versuchen in der Regel zunächst alles, um jeden Konsumanlass der Betroffen aus dem Weg zu räumen: Sie versuchen, ihre Wünsche zu erfüllen, Konflikte zu vermeiden, sie zu entlasten und zufrieden zu stellen - in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr zum Suchtmittel greifen. Gleichzeitig sind sie aus Furcht vor negativen Konsequenzen bemüht, dass die Suchtproblematik nicht nach außen dringt.

Wie Angehörige helfen können

Die gute Nachricht: Suchterkrankungen haben bei aller Grausamkeit insgesamt eine eher gute Prognose. In den meisten Fällen können sie irgendwann erfolgreich überwunden werden. Dann geht auch die Belastung der Angehörigen wieder auf ein Normalmaß zurück. Und schließlich, so belastend eine Suchterkrankung für Angehörige auch ist, die Mehrheit findet einen Weg, damit fertig zu werden.

So leicht der Weg in die Abhängigkeit führt, so schwer ist der Weg in ein Leben ohne Drogen. Wie Betroffene ihren Weg aus der Sucht finden.

