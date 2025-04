Warum und wie wird ein Mensch suizidal?

Wissenschaft: Vielzahl von Faktoren und Bedingungen

Wie kann man erkennen, dass ein Mensch suizidal ist?

Evolution hat Körper auf "Überleben" programmiert

Menschen in suizidalen Krisen zeigen bis zur Handlung eine Ambivalenz: Es gibt einen Teil in ihnen, der noch leben möchte, aber so nicht mehr leben kann.

Die suizidale Entwicklung

In dieser kurzen Zeit der suizidalen Zuspitzung besteht für den Betroffenen kaum eine andere Handlungsmöglichkeit. Dies beantwortet auch die häufig aufgebrachte Frage, warum eine Person nicht an die Folgen des Suizides gedacht hat (beispielsweise an die Kinder, die zurückgelassen werden oder Personen, die zufällig damit konfrontiert werden). Menschen in diesem "Tunnel" handeln nicht vorsätzlich oder wollen schaden - sie sind in so großer Not, dass all das nicht mehr bedacht werden kann.