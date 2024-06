Forscher: "Toleranz tut erst mal weh"

Simon: Ablehnung wird gespeist aus der Unterscheidung "wir versus die". Wir lehnen die anderen ab. Gleichzeitig nimmt unsere Forschung an, dass wir auch in der Lage sind, auf einer übergeordneten Ebene Gleichheit oder Ähnlichkeit anzuerkennen, also Mitglieder ein- und derselben Gruppe zu sein, zum Beispiel derselben Gesellschaft oder der Menschheit insgesamt.