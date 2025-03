Trump kürzt bei Wissenschaft: Was das für Europa bedeutet

USA unter Trump: Radikale Kürzungen in der Wissenschaft

Folgen für alle Bereiche der amerikanischen Forschung

Für die Wissenschaftler in den USA bedeutet die Entscheidung der Regierung weit mehr als nur finanzielle Kürzungen. Ian Fucci, Krebsforscher am National Cancer Institute (NCI), warnt: "Denken Sie an die Medikamente, die Sie gegen Diabetes Herzkrankheiten oder Krebs nehmen. Diese wurden meist von NIH-finanzierten Forschern entwickelt."

Folgen für internationale Forschung

Christian Strowa, Leiter der Deutschen Akademischen Austauschdienst-Außenstelle (DAAD) in New York, bestätigt die Verunsicherung an den US-Hochschulen. Die drastischen Kürzungen und die Unklarheit bezüglich der Fördermöglichkeiten schüfen ein Klima der Angst. Die Entwicklungen stellten nicht nur die US-Wissenschaft vor enorme Herausforderungen, sondern haben auch weitreichende Folgen für die internationale Zusammenarbeit in der Forschung.