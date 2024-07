Warum Biden wahrlich klug handeln könnte | Terra-X-Kolumne

Knapper kann man es nicht sagen. Was in der Theorie gut sein mag, verdorrt allzu oft in der heißen Sonne der Realität. Natürlich wäre es mit Plato durchaus wünschenswert, jemanden an der Spitze des Staates zu wissen, die oder der nicht nur clever und gerissen, sondern klug und weise ist. Allerdings zeigen psychologische Untersuchungen, wie die von Paul Baltes, dass Alter keineswegs weise macht - denn auch das Gegenteil kann eintreten.