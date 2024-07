Vogelgrippe bei Menschen - was heißt das?

Zum vierten Mal innerhalb weniger Monate ist in den USA ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, nachdem er Kontakt mit infizierten Milchkühen hatte - diesmal im Bundesstaat Colorado. Wie bei den bisherigen Fällen habe die Frau in einem Milchviehbetrieb mit Kühen gearbeitet, bei denen das H5N1-Virus nachgewiesen worden sei, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Patientin habe lediglich leichte Symptome an den Augen gezeigt und ein antivirales Medikament erhalten. Seitdem habe sie sich erholt.