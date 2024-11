Treibhausgas: Wasserstoff

Wasserdampf lässt die UV-Strahlen der Sonne zwar ungehindert passieren. Die Wärmestrahlung der Erde nimmt er aber auf. Damit schützt der Wasserdampf die Erde vor der markanten Auskühlung. Dieses Treibhausgas, so klein sein Anteil an der Atmosphäre auch ist, hebt die Durchschnittstemperatur auf der Erde von minus 18 auf deutlich lebensfreundlichere plus 15 Grad.