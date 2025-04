Weltraumschrott: Europäische Konferenz in Bonn

Kaum etwas sieht so makellos aus wie der sternenklare Nachthimmel. Doch was man mit dem bloßen Auge nicht erkennt: Der Weltraum ist ein Schrottplatz - mehr als eine Million Teile Weltraummüll kreisen ständig um die Erde. Und das ist zunehmend ein Problem. Deshalb findet an diesem Dienstag in Bonn die Europäische Konferenz zu Weltraummüll statt, die größte wissenschaftliche Veranstaltung dieser Art.