WMO warnt: Klimawandel bedroht globale Süßwasser-Vorräte

Nicht alle Flüsse waren gleichermaßen betroffen. Im Gebiet des Mississippi in den USA , des Amazonas in Südamerika sowie der Flüsse Ganges, Brahmaputra und Mekong in Asien gab es 2023 weniger Wasser als im langfristigen Mittel, in Ostafrika, im Norden Neuseelands, auf den Philippinen und in Nordeuropa mehr, so die WMO.