Klimawandel: DWD sieht "gravierende" Folgen für Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht Deutschland stark vom Klimawandel betroffen. "Schon die bisherigen Folgen für Deutschland sind gravierend", sagte DWD-Vorstandsmitglied Tobias Fuchs am Dienstag in Berlin. Seit den 60er Jahren war jede Zehnjahresperiode wärmer als die vorherige. Was zwischen 1881 und 1990 als extrem eingestuft worden sei, "sind heute normale Jahre", so Fuchs. Der Grund dafür sei "eindeutig der Klimawandel".