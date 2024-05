Zikaden in den USA: logo! erklärt für Kinder, was es mit dem Zirpen auf sich hat.

Mehr als 3.000 Zikadenarten weltweit

Weltweit gibt es mehr als 3.000 Zikadenarten. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie als Larven in der Erde. Erst wenn sie ausgewachsen sind, kommen sie an die Erdoberfläche, um sich zu paaren. Bei vielen Zikadenarten geschieht dies im jährlichen Rhythmus, bei anderen nur alle 13 oder 17 Jahre. Wissenschaftler rätseln schon seit langem, wieso Zikaden in Primzahl-Abständen ans Tageslicht kommen, eine offensichtliche evolutionsbiologische Erklärung dafür gibt es nicht.

In dem US-Bundesstaaten North Carolina und South Carolina hat die sogenannte Brut XIX begonnen, ans Tageslicht zu kommen. Das Spektakel wird von einem ohrenbetäubenden Lärm der vielen paarungsbereiten zirpenden Zikadenmännchen begleitet. So berichtete das Sheriff-Büro von Newberry in South Carolina vergangene Woche auf Facebook

Einzeltiere sind praktisch wehrlos und leichte Beute

Lill hat kürzlich mit Kollegen herausgefunden, dass 2021 das Auftreten von Brut X in der Hauptstadt Washington zu einer Zunahme von insektenfressenden Vögeln geführt hat. Da die Vögel sich gerne an den massenhaft auftretenden Zikaden satt fraßen, blieben mehr Raupen übrig. Dies führte wiederum dazu, dass mehr Eichentriebe von Raupen gefressen wurden.

Zikaden sind stark von Umwelteinflüssen abhängig

Die Veränderungen der Natur durch den Menschen hat für die Zikaden mitunter aber auch positive Auswirkungen. So bieten die gut beleuchteten Bäume in den Vorstadtgärten ihnen optimale Bedingungen für die Eiablage. Wenn die erwachsenen Tiere sterben, schlüpfen aus den Eiern Zikadenlarven, fallen von den Bäumen und graben sich in die Erde, so dass der Kreislauf von Neuem beginnt.