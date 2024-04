Zoonosen: Wie man Übertragung vermeidet | Terra-X-Kolumne

Egal, wo ich auf der Welt im Einsatz bin: An jedem Ort wird deutlich, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Unsere menschliche Gesundheit ist abhängig von wilden Tieren. Das klingt zwar erstmal abwegig, gerade wenn wir in Städten, fernab von Wildtieren, leben. Aber spätestens seit der Corona-Pandemie haben wir am eigenen Leib erfahren, welche enormen Auswirkungen Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden, auf unsere Welt haben können.