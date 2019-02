Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Demokratie ist nicht selbstverständlich"

An die erste demokratische Verfassung Deutschlands erinnern im thüringischen Weimar Spitzenpolitiker der Bundesrepublik. "Es ist ein Erinnern an die gemeinsame deutsche Demokratie", so ZDF-Korrespondent Andreas Postel in Weimar.