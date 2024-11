1000 Tage Ukraine-Krieg

von Timm Kröger 19.11.2024 | 12:10 |

Seit 1000 Tagen greift Russland die Ukraine an. 1000 Tage Raketen, Zerstörung, Leid, Tote. Und doch scheint kein Ende in Sicht. Welchen Einfluss es hat, dass die Ukraine jetzt westliche weitreichendere Waffen auch auf Ziele in Russland feuern darf?