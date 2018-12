Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Deutschland ist spitze!": Beim Gitarrenbauer

Instrumente können Gefühle zum Klingen bringen - so wie die von Gitarrenbaumeister Stefan Hahl in Hessen: Seine Gitarren gelten in der Szene als Meisterstücke. Handarbeit "Made in Germany" - klarer Fall für unsere Reihe "Deutschland ist spitze!"