Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Der älteste Schwimmlehrer Deutschlands

Leopold Kuchwalek ist 100 Jahre alt und immer noch fit wie ein Fisch im Wasser. Das beweist er mindestens zweimal in der Woche in einem Berliner Schwimmbad. Erst schwimmt er dort selbst einige Bahnen und danach bringt Kindern bei, was er selbst so gut …