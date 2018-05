Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Deutschland ist spitze: Fischräucherei

Bei "Franke" in Bremerhaven wird Fisch geräuchert. Seit über 80 Jahren ist das so. Fast nichts hat sich verändert - sogar die Holzöfen in dem Familienunternehmen sind noch von anno-dazumal. Das ist ein Fall für unsere Serie "Deutschland ist spitze".