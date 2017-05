Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Die Grünen nach der Wahlschlappe

6,4 Prozent - das war das ernüchternde Ergebnis für die Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die Stimmung in der Partei ist schlecht, in NRW kritisiert die Basis die Parteiführung für einen Wahlkampf ohne klare Kante. Und das im Jahr der …