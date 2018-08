Noch 1 Tag

Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Deutschland ist spitze: Alte Gemüsesorten

Marianne Frielingsdorf ist Spezialistin für alte Gemüsesorten. In ihrem Garten wächst einiges heran, was einer näheren Betrachtung würdig ist! Das findet auch Andrea Budke in ihrem "Deutschland ist spitze!".