Schätzungsweise 2,5 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut. Viele von ihnen kommen sogar ohne Frühstück in die Schule. Die Sozialarbeiterin Franziska Löffler koordiniert ein Projekt, das diesen Kindern ein kostenloses Frühstück bietet und damit …