Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Deutschland ist spitze: Der Messermacher

In seiner kleinen Werkstatt im badischen Stutensee erschafft der Messermacher Jürgen Schanz wahre Meisterwerke. Egal ob Dolch, Messer oder Schwert, in liebevoller Handarbeit enstehen kunstvolle Einzelstücke. Kein Wunder also, dass auch der König Bahrains …