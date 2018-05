Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - mima-Reporter: Tag der seelischen Gesundheit

Nicht zuletzt aufgrund seelischer Erkrankungen hat der Krankenstand in Deutschland in den letzten Jahren wieder deutlich zugenommen. Am internationalen Tag der seelischen Gesundheit blickt unsere mima-Reporterin Antje Klingbeil auf Brandenburg, dem …