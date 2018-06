Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Deutschland ist spitze: Die Hutmacherin

Altbacken und nicht mehr zeitgemäß? Keineswegs! Hüte sind wieder voll in Mode und die Frankfurter Hutmacherin Susanne Baenfer leistet dazu ihren Beitrag. In liebevoller Handarbeit stellt sie besondere Hüte mit individueller Note her.