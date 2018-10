Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Die Halloween-Hundeparade

Bald ist es wieder soweit, Halloween steht vor der Tür und in den USA wird das Fest besonders zelebriert. In New York findet alljährlich eine Parade statt - für Hunde! Skurril, witzig und auch ein bisschen zum Gruseln, Johannes Hano berichtet.