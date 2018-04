Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Kulturwelten im Lego-Format

Sie sind fast in jedem Kinderzimmer zu finden - Legosteine. Mit den kleinen bunten Steinen lässt sich eine Menge anstellen und nun haben sie es sogar in ein Museum in Hildesheim geschafft. Dort zeigen sie Welt- und Kulturgeschichte in besonderer Weise.