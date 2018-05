Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Machtprobe um Kataloniens Zukunft

Tag der Entscheidung in Spanien. In Madrid steht die Abstimmung über Zwangsmaßnahmen gegen die Regierung Puigdemont an, in Barcelona könnte das Regionalparlament fast zeitgleich einen weiteren Schritt Richtung Unabhängigkeit tun.