Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - 100 Jahre Deutsche Industrienorm

Fast alles in unserem Alltag ist genormt. Diese Normen sind äußert praktisch und erleichtern unser Leben. Ausgetüftelt werden sie am Institut für Normung in Berlin, das heute seinen 100. Geburtstag feiert! Unsere Reporterin Lisa Jandi gratuliert.