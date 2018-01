Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Es ist eine provokante Rede von Trump zu erwarten"

ZDF-Korrespondent Stefan Leifert geht davon aus, dass der US-Präsident beim Weltwirtschaftsforum in Davos sein Credo "America first" in den Vordergrund stellen und sich damit klar von den propagierten Freihandelszielen abgrenzen wird.