Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - mima-Menschen: Der Geschichtensammler

Der eine sammelt Briefmarken, der andere Münzen, doch Christoph Busch sammelt Geschichten. In einem kleinen Kiosk in einer Hamburger U-Bahn-Station leiht er all denen sein Ohr, die oft einfach sonst niemanden finden, der ihnen zuhört.