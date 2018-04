Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Fluchtgeschichten aus der DDR

In vier eindrucksvollen Geschichten erzählt die Modellstadt "Little Big City Berlin" von Fluchtversuchen aus der DDR. Über 70 Mal versuchten Bewohner der DDR damals Tunnel unter der Berliner Mauer zu graben und so zu fliehen.