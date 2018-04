Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Mord an einer Studentin: Lebenslänglich für Hussein K.

Hussein K. hat im Oktober 2016 in Freiburg eine Studentin vergewaltigt, gewürgt und sie dann bewußtlos in einen Fluß geworfen, in dem sie ertrank. Für die Tat erhielt er heute die höchstmögliche Strafe - lebenslange Haft. Hussein K. kam als Flüchtling …