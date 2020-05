20 Jahre "Tate Modern" in London

Heute vor 20 Jahren wurde in London das Kunstmuseum Tate Modern in einem umgebauten Kraftwerk eröffnet. Es ist die größte Sammlung moderner Kunst in Großbritannien. Wegen des Coronavirus fällt die große Feier zum runden Geburtstag aus.

Beitragslänge: 2 min Datum: 11.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.05.2021