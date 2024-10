Jahrestag des Hamas-Terrors in Israel

von Dominik Lessmeister 07.10.2024 | 12:10 |

In Israel haben die Gedenkveranstaltungen zum ersten Jahrestag der Hamas-Angriffe begonnen. Israels Präsident Herzog hielt am Morgen eine Schweigeminute ab - in der Nähe des Geländes des Nova-Musikfestivals, bei dem Terroristen eines der Massaker verübt hatten.