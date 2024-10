"Jüdische Gemeinde im Ausnahmezustand"

07.10.2024 | 12:10 |

In Israel haben am Montag die Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls begonnen. "Es ist ein Tag, der trauriger nicht sein könnte", so Philipp Peyman Engel (Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine).