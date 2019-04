Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - 70 Jahre Nato: Stoltenberg würdigt Errungenschaften

Überschattet von Kritik der USA an Deutschland haben in Washington die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der Nato begonnen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erinnerte bei einem Festakt an die Errungenschaften des Bündnisses.