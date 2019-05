Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Mut und Menschlichkeit"

Als Notfallmediziner für „Ärzte ohne Grenzen“ ist Dr. Tankred Stöbe weltweit ehrenamtlich in Kriegs- und Katastrophengebieten im Einsatz. "Wir wohnen in einem Luxustempel namens Europa – was außerhalb passiert, sollte uns nicht egal sein", so Stöbe.