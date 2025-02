AfD-Erfolg in Kaiserslautern

von C. Haas | A. Duda 27.02.2025 | 12:10 |

In allen ostdeutschen Ländern ist die AfD aus der Bundestagswahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Doch auch im Westen holte die in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei Wahlkreise, zum Beispiel in Kaiserslautern.