"AfD-Politiker mit Tapetenmesser verletzt"

05.06.2024 | 12:10 |

In Mannheim ist ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl mit einem Messer verletzt worden. "In einem Handgemenge hat der mutmaßliche Täter den AfD-Politiker mit einem Tapetenmesser verletzt", so ZDF-Reporter Anton Jany.