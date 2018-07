Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Rassismus ist keine Meinung"

Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft hat eine Debatte über Integration und Rassismus in Deutschland ausgelöst. "Rassismus ist keine Meinung", so der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek.