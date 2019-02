Martina Voss: Fussballerin des Jahres 1996

Quelle: dpa

Sie war nach dem Amtsantritt im Februar 2012 in der Schweiz ja auch Projekt- und Talententwicklerin. Alles ordnete das so genannte Pflichtenheft des Schweizer Fußball-Verbandes, der im Frauen- und Mädchenbereich damals zwar eine Basis und Infrastruktur geschaffen, aber die deutsche Hilfe benötigte, um alles mit Überzeugung zu füllen. Mitunter fünf Tage die Woche, erinnert sie sich, habe sie in den Anfangszeiten bei der Akademie auf dem Platz gestanden. Heutige Nationalspielerinnen wie Géraldine Reuteler (1. FFC Frankfurt) erzählen stolz, wie sich Voss-Tecklenburg bereits in jungen Jahren ihrer Förderung angenommen hat.



Hervorgehoben wird dabei ihr Einfühlungsvermögen und ihre Hartnäckigkeit. Sie gilt als ausgesprochen meinungs- und durchsetzungsstark, aber nur weil ihre Nationalmannschaftskarriere nach 125 Einsätzen (27 Tore) vor den Olympischen Spielen 2000 in Sydney nach einem Streit mit Inka Grings unter der damaligen Bundestrainerin Tina Theune abrupt zu Ende ging, war ihr Verhältnis zum DFB nie zerrüttet, betont Voss-Tecklenburg. Sie hat auf Vereinsebene - sie gewann mit dem FCR Duisburg 2009 den UEFA Women’s-Cup - wie in der Verbandsarbeit ihre Erfahrungen gesammelt.