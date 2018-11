Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Druck in der CSU war groß"

CSU-Chef Seehofer will als Parteivorsitzender zurücktreten. Das verkündete der 69-Jährige am Mittag in Bautzen. "Markus Söder ist auf dem besten Weg, Horst Seehofer als Parteivorsitzenden zu beerben", so ZDF-Korrespondent Alexander Poel in München.