"In Italien nicht außergewöhnlich"

Für Alexander von Sobeck, ZDF-Korrespondent in Rom, ist die geplatzte Regierungsbildung in Italien nichts "außergewöhnliches" - in den letzten 72 Jahren gab es 64 Regierungen. Nun soll der Wirtschaftsexperte Cottarelli Italien zu Neuwahlen führen.