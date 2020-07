"Beide liegen zwischen 45 und 47 Prozent"

Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. "Beide liegen in den aktuellen Umfragen zwischen 45 und 47 Prozent", so ZDF-Korrespondentin Natalie Steger.

