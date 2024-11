"Mit den Grünen ist zu rechnen"

08.11.2024 | 12:10 |

Der Bewerber für den Co-Vorsitz der Grünen, Felix Banaszak, sieht Rückendeckung für seine Partei im anstehenden Wahlkampf. "Die Grünen sind bereit, auch an führender Stelle in diesem Land Verantwortung zu übernehmen", so Banaszak.