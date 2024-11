Ortsverbände reagieren auf das Ampel-Aus

von Viktoria Silz / Thomas Münten 08.11.2024 | 12:10 |

Mit Bier und Schmalzbroten diskutiert die Basis der SPD in Dortmund-Hörde die Zukunft. Während die FDP in Ratingen verunsichert ist, sehen die Oberhausener Grünen eine Chance für einen konzentrierten Wahlkampf. Ein Blick auf die Stimmung an der Basis.