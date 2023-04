Aus der Atomkraft auszusteigen, an der Kohle aber festzuhalten, hält der energiepolitischer Sprecher der CDU, Andreas Jung, für eine Fehler. In der derzeitigen Krise gehe es darum, "alles zu mobilisieren, was möglich ist an Energie", so Jung.

