"Stehen vor einer großen Herausforderung"

Pflegekräfte in Deutschland sollen künftig besser bezahlt werden. "Für eine wertvolle Arbeit in der professionellen Pflege müssen gute Löhne gezahlt werden", so der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus.

